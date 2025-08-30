F1 | Red Bull, Verstappen soddisfatto: “Nelle qualifiche siamo andati meglio rispetto al resto del weekend”

Formula 1News F1

L'olandese, idolo di casa a Zandvoort che scatterà dalla P3, ha sottolineato i miglioramenti della RB21 rispetto alla giornata di ieri

di Piero Ladisa30 Agosto, 2025
Terzo tempo per Max Verstappen nelle qualifiche del Gran Premio d’Olanda. L’idolo di casa sulla pista di Zandvoort ha ottenuto il massimo risultato possibile, completando il sabato alle spalle del duo schiacciasassi McLaren Piastri-Norris.

Nell’ultimo tentativo della Q3 il campione del mondo in carica è riuscito a migliorarsi, stabilendo anche il record nel settore centrale, portandosi a 263/1000 dalla migliore prestazione valsa la pole position all’attuale leader del campionato Oscar Piastri.

“Nelle qualifiche siamo andati bene rispetto al resto del weekend che è stato piuttosto complicato – ha dichiarato Verstappen nel sabato di Zandvoort – Siamo molto contenti di questo, anche per l’energia del pubblico che è stato fantastico. Vedere così tanto arancione sugli spalti è sempre speciale”.

In vista della gara di domani, dove scatterà alle spalle del duo papaya e dalla stessa figlia della “cuginetta” Racing Bulls di Isack Hadjar, ha detto: “Le McLaren sono state più veloci per tutto il weekend e sarà anche importante concentrarci sulla nostra gara, per vedere cosa riusciremo a fare. Abbiamo fatto un bel passo in avanti, speriamo di poter continuare così anche in gara”.

