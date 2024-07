F1 | Hamilton contro il piano di climatizzazione nelle monoposto

Il pilota della Mercedes si è schierato contro il progetto di installare una sorta di sistema di aria condizionata nelle auto di Formula 1. Secondo quanto riportato da “La Repubblica”, l’idea è quella di salvaguardare i piloti dall’ esposizione al calore estremo che ha portato più piloti a subire effetti sulla salute nel GP del Qatar, disputato lo scorso anno. Pare che un primo test che a quanto pare coinvolge piccoli condotti intorno all’abitacolo che incanalano l’aria fresca verso il pilota, si svolgerà al GP d’Olanda, dopo la pausa estiva.

La FIA, tramite un suo portavoce ha confermato:

“Se questi test avranno successo, la FIA imporrà l’installazione di un tale sistema di raffreddamento attivo in futuro quando verrà dichiarato un rischio di calore”.

Lewis Hamilton, intervistato in merito durante il weekend in Ungheria, si è schierato contro:

“In primo luogo non lo sapevo e comunque non è necessario. Questa è la Formula 1, è sempre stato così. È dura in queste condizioni ma siamo atleti ben pagati. Devi allenare il tuo c*lo per assicurarti di poter resistere al caldo. Ed è dura. Non è facile, soprattutto quando vai in posti come il Qatar e Singapore”.