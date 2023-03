F1 | Red Bull, Perez vicino alla pole: “Avrei potuto fare di più”

E’ un Sergio Perez agguerrito quello visto in qualifica in Bahrain. Il messicano completa la prima fila in griglia mettendosi accanto al compagno di squadra Max Verstappen, più veloce di lui di solo un decimo, un distacco che è quasi un soffio. E pensare che, al termine del Q1, Checo ha chiuso in decima posizione, con le Red Bull forse prese alla sprovvista dalla competitività di Ferrari, Aston Martin e Mercedes, non così lontane dai campioni del mondo in carica. Dal Q2 in poi, infatti, i tori hanno liberato la potenza, facendo ricordare a tutti chi è il più forte: ciò non vuol dire che gli avversari non si siano difesi bene. Sarà infatti una gara interessante, quella inaugurale del campionato 2023: è vero che i tori sono in prima fila, ma a seguire ci sono le due Ferrari, seguite da Alonso e le Mercedes, pronti a prendersi quel tanto ambito podio.

“Quando manchi la pole position per un decimo non fai altro che chiederti se avresti potuto fare di più, frenare in un punto piuttosto che altro. E’ stata una qualifica combattuta, c’è stata tanta competizione in tutte le sessioni e senza un giro perfetto ti ritrovavi facilmente quinto. Siamo dovuti scendere a compromessi, pensare alla gara e speriamo quindi che il rischio sia ripagato – ha aggiunto Checo – ora mi sento più a mio agio con la vettura; il retro è più piantato e quindi riesco a gestirlo meglio, è un punto a mio favore. Credo che le Ferrari saranno in lotta domani, insieme all’Aston Martin e la Mercedes. Non avevamo mai visto questo passo da parte delle Ferrari, almeno fino ad oggi, quindi credo che si siano nascosti per bene. Se Charles avesse fatto l’ultimo tentativo, avrebbe potuto prendersi la pole. Credo che gestire il degrado gomme sarà fondamentale domani, dovremo concentrarci sulla nostra gara”.