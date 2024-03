F1 | Hamilton: “Newey in Ferrari? La mia mossa ha dimostrato come tutto sia possibile”

La polveriera Red Bull, che ha visto uscire trionfante il partito pro Chris Horner, potrebbe avere delle serie ripercussioni lato sportivo con varie figure chiave che potrebbero lasciare Milton Keynes. Tra queste, il condizionale è più che mai d’obbligo, potrebbe esserci anche quell’Adrian Newey oggetto dei desideri della Ferrari da illo tempore.

Su un eventuale passaggio di Newey in rosso ne ha discusso anche Lewis Hamilton, con il sette volte campione del mondo che ha sottolineato come il suo passaggio alla corte di Maranello abbia dimostrato che non ci sia nulla di impossibile.

Al tempo stesso però l’attuale alfiere della Stella, che si appresta a vivere la sua ultima stagione con la squadra tedesca, ha preferito non sbilanciarsi ulteriormente su una vicenda che non lo vede coinvolto da un punto di vista decisionale.

“Penso che la mia mossa abbia dimostrato come tutto sia possibile – ha dichiarato Hamilton, come riportato da motorsport-total.com – So che Adrian riceve gli elogi per il lavoro corale. So che lui è una parte importante, ovviamente, ma so anche che ci sono tanti ingegneri che ne fanno parte. Il merito non è solo di una persona”.

L’inglese della Mercedes ha poi aggiunto: “Ma non tocca a me prendere questo genere di decisioni. Ma quest’anno correrò contro di lui, quindi non posso ancora dire nulla per il prossimo anno”.