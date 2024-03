F1 | Red Bull, clamoroso ritiro di Verstappen a Melbourne

Melbourne – Non accadeva dal Gran Premio d’Australia 2022: dopo quarantaquattro gare Max Verstappen è stato costretto a dover scendere dalla sua vettura senza vedere la bandiera a scacchi. Si interrompe così la striscia assolutamente vincente ed incredibile che ha visto l’olandese trionfare in anni di dominio della Red Bull che gli hanno regalato un record dopo l’altro. Nella gara “down under” il mondo di Verstappen finisce letteralmente sotto sopra: partito dalla pole, perde la leadership della gara dopo l’agile sorpasso di Carlos Sainz già al secondo giro. La Ferrari supera agilmente la RB20 in palese difficoltà, ed infatti ci vuole poco perché la fumata bianca confermi i sospetti del box: un incendio alla posteriore destra riporta l’olandese ai box, decretando così la fine della sua gara.

“Il disco del freno alla posteriore destra si è bloccato, e c’è stato un problema di surriscaldamento dei freni. La vettura era molto difficile da guidare; è un peccato perché all’inizio mi sentivo molto veloce, ma non abbiamo potuto dimostrarlo oggi – ha spiegato il campione del mondo – non è mai bello ritirarsi, il freno posteriore destro si era bloccato, era sempre attivo. Purtroppo sono cose che possono succedere, ed è successo”.