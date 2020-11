F1 | Red Bull, Albon agguanta il podio nel finale: “È un altro passo in avanti”

Terzo posto per Alexander Albon nel Gran Premio del Bahrain. Il thailandese torna così sul gradino più basso del podio dopo quello fatto segnare nel GP di Toscana.

Un piazzamento arrivato nel finale e favorito dalla rottura del motore sulla Racing Point di Sergio Perez. Un risultato che sicuramente può alzare il morale di Albon, ancora in bilico tra riconferma e addio alla Red Bull, il cui contratto scade a fine anno.

“Un po’ di fortuna, Sergio Aveva fatto un’ottima gara. Venerdì i ragazzi hanno fatto un lavoro meraviglioso mettendo a posto la macchina – ha dichiarato Albon a fine GpP – Il mio secondo podio è una bellissima sensazione e sono felice per il nostro doppio podio. Nelle ultime gare stavo migliorando continuamente, però non si vedeva dai risultati. È un altro passo in avanti”.