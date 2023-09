F1 | GP Singapore, Verstappen cauto sulla competitività Red Bull a Marina Bay

Max Verstappen predica la via del cautela in vista dell’appuntamento di Marina Bay che si svolgerà in questo fine settimana. L’olandese, arrivato in Oriente forte della supremazia e del nuovo record di dieci vittorie consecutive, preferisce mantenere basso profilo in attesa dei riscontri della pista. Il due volte campione del mondo, oramai prossimo a conquistare il terzo alloro iridato, ritiene che la pista cittadina di Singapore possa livellare i valori in campo avvicinando tutto il gruppo.

“Non penso che saremo competitivi come accaduto in altre piste – ha dichiarato Verstappen, intervistato durante la press conference del giovedì di Marina Bay – Credo che le piste cittadine siano più difficili per la nostra vettura, ma potremo fare un buon lavoro anche se saremo tutti molto vicini”.

L’olandese, discutendo dei cambiamenti presenti da quest’anno sul tracciato di Singapore, ha detto: “Vanno bene, avremo meno frenate rispetto allo scorso anno e dunque saremo più rilassati”.