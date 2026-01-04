F1 | Ralf Schumacher: “Verstappen come Michael: unisce, guida e trascina la squadra attorno a sé”

Formula 1News F1

"È fondamentale che le persone siano disposte a seguire il tuo esempio fino in fondo", il pensiero dell'ex driver tedesco

di Piero Ladisa4 Gennaio, 2026
Max Verstappen è stato il vincitore morale della stagione 2025 di Formula 1. Senza nulla togliere a Lando Norris, degno campione del mondo al termine della contesa andata in scena lo scorso 7 dicembre allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi, l’olandese della Red Bull è stato protagonista di una straordinaria rimonta nella seconda metà del Mondiale che lo ha visto concludere il campionato a soli due punti dall’inglese della McLaren.

Verstappen, che almeno per il momento è stato costretto a separarsi dal numero 1 che l’ha accompagnato dal 2022, ha sfoggiato prestazioni di altissimo livello tenendo viva una competizione che altrimenti sarebbe andata in archivio con un inesorabile dominio a tinte papaya.

Ralf Schumacher, discutendo dell’ultima stagione che ha visto protagonista il pilota della Red Bull, ha sottolineato come nell’olandese abbia rivisto quelle qualità di leader che hanno caratterizzato la carriere del fratello Michael.

“Max è uno che riesce a ottenere il massimo da una macchina, come si è visto rispetto a Yuki Tsunoda o Liam Lawson – ha dichiarato Ralf Schumacher, intervistato da F1-insider.com – Ma è stata comunque una prestazione di squadra davvero eccezionale. E questo ha cambiato Max”.

Il tedesco, proseguendo la propria analisi sul driver della Red Bull, ha aggiunto: “Ha acquisito quel qualcosa in più, quell’abilità e quell’aura che aveva anche Michael: unisce, guida e trascina la squadra attorno a sé. È fondamentale che le persone siano disposte a seguire il tuo esempio fino in fondo. Ora anche Max ha questo gene di Michael”.

