F1 | Racing Bulls, Tsunoda stupisce a Singapore: “Possiamo ancora migliorare”

Singapore – Se si potesse assegnare un premio sorpresa per la giornata del venerdì, questo andrebbe certamente a Yuki Tsunoda e alla sua Racing Bulls. La vettura di Faenza – per l’occasione con una livrea speciale – ha stupito e sbaragliato la concorrenza nelle prime due sessioni di prove libere, dove il giapponese si è prima preso il quinto posto nelle FP1, per poi far ancora meglio con la quarta posizione nelle FP2, con un tempo di sette decimi più lento rispetto al leader Lando Norris, ma che comunque lo mette davanti ad avversari come Oscar Piastri e, soprattutto, le due Red Bull. Difficile dire se le prestazioni della Racing Bulls resteranno tali anche domani, ma certo è che Tsunoda ha una grossa chance di conquistare una grande fetta di punti e, perché no, mostrare il suo valore ai piani alti.

Tsunoda: “Sono sicuro che i nostri avversari saranno più veloci da domani”

“Nel complesso è stata una giornata positivo e sono soddisfatto. Ovviamente, sono solo prove libere e sono sicuro che i nostri avversari saranno più veloci da domani in poi. Allo stesso tempo, però, c’è ancora margine di miglioramento anche da parte nostra, per cui dobbiamo rimanere lucidi. Non vedo l’ora che arrivino le qualifiche, quando avremo la possibilità di mettere tutto insieme”.