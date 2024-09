F1 | Ferrari, Leclerc guarda positivo: “Per il titolo costruttori tutto è ancora in gioco”

Charles Leclerc ritiene che la Ferrari abbia delle chance di lottare per il titolo costruttori. La classifica marche ha subito un importante aggiornamento al vertice al termine della gara di Baku, dove la McLaren ha soffiato la leadership alla Red Bull. Ora la squadra di Woking guida il gruppo con 20 punti di vantaggio su quella di Milton Keynes, con Ferrari attualmente terza e distante 51 punti dalla vetta.

Un gap non incolmabile da parte di Maranello, vedendo soprattutto l’andamento non lineare di questa stagione, ma al tempo stesso Leclerc ritiene che la costanza e la regolarità nei piazzamenti con entrambi i piloti della Rossa possa fare la differenza sul risultato finale. Al tempo stesso il monegasco ha sottolineato come sia importante da parte della Ferrari essere lì davanti per meriti propri e non solamente per le difficoltà riscontrate dagli avversari in determinati weekend di gara.

“C’è sicuramente un’opportunità. Ma penso che realisticamente, per vincere il campionato piloti, servirà non solo un miglioramento delle prestazioni ma probabilmente anche un pizzico di fortuna”, ha dichiarato Leclerc citato da RacingNews365. La classifica del Mondiale piloti vede in testa Max Verstappen, seguito da Lando Norris e Leclerc i quali pagano rispettivamente 59 e 78 punti di ritardo dall’olandese della Red Bull.

Il monegasco ha poi aggiunto: “Per i costruttori tutto è in gioco perché penso che si tratti di 40 e passa punti e, con due piloti nella stessa squadra, è fattibile”.

L’alfiere del Cavallino, completando il proprio intervento, ha detto: “Abbiamo le nostre possibilità e i nostri obiettivi che ci prefisseremo, ma prima di pensare a qualsiasi titolo dobbiamo migliorare la nostra vettura per essere costantemente in lotta con quelli davanti e non esserlo solo per una gara dove non hanno ottimizzato il loro pacchetto”.