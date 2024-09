F1 | Norris ancora in pole: gli highlights delle qualifiche a Monza [VIDEO]

F1 GP Italia – Vi riportiamo gli highlights della sessione di qualifica valida per il Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo l’ottimo ritmo mostrato nelle libere di ieri pomeriggio, Lando Norris si è confermato il più veloce sul veloce tracciato brianzolo, ottenendo la sua quarta pole position stagionale, consolidandosi così come principale antagonista di Max Verstappen nella lotta per il campionato. Una prestazione importante, cercata e ottenuta grazie a una Q3 praticamente perfetta, a conferma dello splendido stato di forma che sta vivendo la McLaren negli ultimi tre mesi.

Alle sue spalle si è piazzato l’altra MCL38 di Oscar Piastri, seguito da George Russell, Charles Leclerc e Carlos Sainz. L’inglese è riuscito a ottenere il piazzamento proprio sul finale della Q3, mentre alla Ferrari resta un pizzico di amaro in bocca per un risultato che, sulla carta, poteva essere anche migliore, considerando il buon ritmo mostrato fino alle libere 3 del mattino. Sesto Lewis Hamilton, seguito da Verstappen, Sergio Perez e Alexander Albon. A chiudere la top ten, Nico Hulkenberg. Appuntamento alle 15:00 di domani per la partenza di questo round mondiale a Monza. Diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV.