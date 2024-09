F1 | Newey confessa: “Ho deciso di lasciare la Red Bull dopo il week-end di Suzuka”

F1 Newey Red Bull – In una lunga chiacchierata concessa ai media internazionali all’interno dell’HQ dell’Aston Martin, a Silverstone, Adrian Newey ha raccontato alcuni retroscena legati agli ultimi sei mesi, comprese le tempistiche che lo hanno portato a salutare la Red Bull dopo ben vent’anni di collaborazione. Secondo quanto dichiarato dal nuovo Managing Technical Partner della Casa inglese, la scelta di abbandonare la compagine di Milton Keynes è stata maturata e presa subito dopo il week-end di Suzuka, in Giappone, andato in scena la prima settimana di aprile.

Newey e la scelta di abbandonare la Red Bull

“Ho deciso di lasciare la Red Bull dopo il weekend di Suzuka, lo scorso aprile. In quel momento non avevo davvero idea di cosa sarebbe venuto dopo. Sentivo solo il bisogno di fare una pausa, riflettere e godermi un po’ di tempo libero. Speravo che, prima o poi, arrivasse un’ispirazione che mi facesse pensare: ‘Sì, questa è la strada giusta da seguire’.”

