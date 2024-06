F1 | Montoya difende Liberty Media: “La Formula 1 è diventata troppo grande per l’Europa”

L’ex pilota di Formula 1, Juan Pablo Montoya, ha risposto a coloro che criticano il modo in cui Liberty Media ha gestito la F1 negli ultimi anni. Molti dei piloti in attività hanno anche criticato il modo in cui i proprietari della Formula 1 hanno “americanizzato” e potenziato lo spettacolo della Formula 1, anche spingendosi in nuovi mercati non europei a discapito delle gare tradizionali.

“Sento le critiche e, naturalmente, è uno sport -ha dichiarato Montoya alla rivista olandese Formule 1- ma quello che molti europei dimenticano è che abbiamo degli sponsor e i tifosi. Lo sport è obbligato a mettere in scena il miglior spettacolo possibile che renda tutti felici. I piloti tendono a lamentarsi molto, in ogni caso, soprattutto prima che succeda qualcosa. ‘ Questo è brutto, questo non è bello, perché dobbiamo farlo? È una distrazione’. Ma una volta che succede e si accorgono che non c’è niente di sbagliato in questo, non li senti più. Ai piloti piace solo lamentarsi. A quanto pare è una seconda natura per loro”.

Le critiche all’era dei Liberty Media, tuttavia, sono state diffuse anche tra i media tradizionali e il pubblico.

“Ho qualcosa da dire anche su questo. La gente in Europa deve capire che la Formula 1 è diventata uno sport globale. Ha superato l’Europa. Era uno sport europeo con poche altre gare, ma i tempi sono cambiati, oggi ci sono esigenze diverse. Se i nostri contemporanei dovessero scegliere tra Spa o Miami, la maggior parte sceglierebbe Spa per la storia e la nostalgia. Ma ciò che Miami fa allo sport è molto meglio nel quadro più ampio. La gara è migliore, i sorpassi sono migliori, lo spettacolo è migliore. Non fraintendetemi, Spa è un posto bellissimo e un circuito fantastico. Ma devi anche metterti nei panni dei tifosi. Non si vede molto perché è pieno di alberi. Spa è una bella gara da guardare a casa in TV, ma non da assistere dal vivo”.