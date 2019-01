F1 | Mercedes, Wolff detta la condizione per il rinnovo di Bottas: “Esibirsi al livello di Hamilton”

Rinnovo di contratto ad una condizione: gareggiare allo stesso livello di Lewis Hamilton. Toto Wolff non fa sconti: se Valtteri Bottas vorrà consolidare il proprio sedile in Mercedes anche dopo il 2019, dovrà necessariamente alzare il livello di performance mostrato nell’ultima stagione, dove è rimasto a secco di vittorie, pagando inoltre un gap di 161 punti rispetto al compagno di squadra, laureatosi campione del mondo per la quinta volta in carriera.

“Valtteri sa esattamente dove deve essere il prossimo anno” – ha dichiarato Wolff a Motorsport.com. “Ha bisogno che tutta la sfortuna sparisca e ha bisogno di esibirsi al livello di Lewis: lo sa molto bene e ha la possibilità di farlo. Necessita di un avvio grazie al quale ritrovarsi lassù con Lewis e tutti gli altri piloti per il Mondiale. Sto vedendo il miglior Lewis degli ultimi sei anni. Battere un cinque volte campione del mondo al culmine della sua attività, al picco della sua performance, sarà molto difficile e Valtteri lo sa. Però, penso che possa farcela: quest’anno lo ha dimostrato in alcune occasioni, ma ha avuto sfortuna o si è trovato in una posizione in cui non poteva vincere. Penso che se questo si trasformi in uno slancio positivo, Valtteri possa vincere il campionato“.

In caso di ‘flop’, il candidato numero uno per la sostituzione di Bottas è Esteban Ocon, prodotto della ‘cantera’ della Mercedes che nel 2019 ricoprirà il ruolo di collaudatore per la Stella.