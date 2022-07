F1 | Mercedes non approfitta della pioggia, ma occhio al passo gara visto venerdì

Quinta e ottava posizione in griglia per Hamilton e Russell nel Gran Premio di Gran Bretagna. La Mercedes ha apportato diverse modifiche a Silverstone sulla W13, ma le qualifiche bagnate non hanno agevolato il lavoro del team campione del mondo, con i piloti che speravano di ottenere qualcosina in più. In gara comunque la vettura dovrebbe comportarsi molto meglio visti anche i long run molto promettenti di Hamilton ma soprattutto di Russell con gomma hard.

“Siamo delusi dalle posizioni finali, eravamo più vicini ai primi in Q1 e Q2 – ha detto Andrew Shovlin, direttore tecnico in pista della Mercedes. Alla fine non siamo stati in gradi di mettere insieme i giri quando le condizioni miglioravano, poi però alla fine la pioggia è aumentata leggermente e non avevamo il ritmo necessario per guadagnare posizioni. Ci sono comunque dei progressi evidenti con la vettura, li abbiamo visti nel corso del weekend e ci danno fiducia. Nel corso della notte abbiamo fatto delle modifiche e i piloti erano molto più soddisfatti delle prestazioni, mentre il nostro long run di venerdì è stato buono, ma perdevamo nelle curve ad alta velocità, quindi speriamo che le modifiche ci facciano guadagnare ancora qualcosa in gara. Non siamo nelle posizioni che speravamo, ma siamo ottimisti sul fatto di poter conquistare una buona dose di punti”.

Auto usate Volkswagen Outlet Scopri offerte Richiedi Informazioni