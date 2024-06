F1 | Mercedes, Hamilton: “Weekend solido, soste e strategia sono stati perfetti”

Il Gran Premio di Spagna ha segnato il ritorno sul podio da parte di Lewis Hamilton. L’inglese, all’ultima stagione in Mercedes prima di affrontare la parte finale della sua carriera in Ferrari, è stato protagonista di una prestazione positiva che lo ha portato a concludere la gara di Barcellona sul gradino più basso del podio.

Il sette volte campione del mondo, discutendo dell’ottimo risultato ottenuto in terra iberica, ha focalizzato l’attenzione sul lavoro della squadra e sulla strategia che ha fatto la differenza nel confronto con il compagno di squadra George Russell.

“È stata una buona giornata e un weekend solido per noi, devo ringraziare tantissimo il team perché si sono allenati tantissimo con i pit e la strategia e le soste sono stati perfetti – ha dichiarato Hamilton al termine della gara – Come Norris anche io ho fatto una bruttissima partenza, abbiamo perso terreno rispetto alle Ferrari: ed è stata una battaglia ritornare nelle posizioni in cui ho concluso”.

L’inglese, continuando il proprio discorso, ha aggiunto: “Credo che alla fine con una partenza migliore non so se avremmo potuto tenere il ritmo di chi è stato davanti, però non penso che saremmo stati così tanto dietro come accaduto all’arrivo. La mia strategia è sempre stata chiara fin dall’inizio, non avevo intenzione di montare le dure e dunque avevo deciso di affrontare la gara con soft-medie-soft”.

Infine un pensiero sul duello con la Ferrari di Sainz: “Tutti i sorpassi sono ravvicinati, deve essere così. Ci siamo un po’ toccati, è stato al limite ma tutto corretto”.