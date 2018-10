F1 | Mercedes, Hamilton: “Titolo qui ad Austin? Non ci abbiamo pensato, è un weekend uguale ad altri”

Tra i protagonisti della press conference di Austin, dove nel weekend andrà in scena il Gran Premio degli USA, diciottesima prova stagionale del Mondiale 2018 di Formula Uno, figurava Lewis Hamilton.

In Texas l’inglese, che vanta 67 punti di vantaggio in classifica iridata su Sebastian Vettel, ha a disposizione il primo match point iridato. Una situazione a cui lo stesso alfiere della Stella preferisce non pensare: “Dobbiamo ripetere le prestazioni delle ultime gare, per noi è un weekend uguale agli altri. Non abbiamo pensato se è bello vincere il titolo qui o altrove. Sulla pista di Austin si può lottare, ci attende una grande sfida. Ci aspettiamo inoltre che la Ferrari reagisca forte, domani è prevista pioggia e dunque dobbiamo preparare la monoposto al meglio per le qualifiche”.

Con la conquista del quinto titolo, Hamilton eguaglierebbe un mito come Juan Manuel Fangio: “Lo reputo il padrino di questo sport e sono emozionato nel pensare che potrei raggiungerlo”.

Dopo averlo difeso sui social, l’inglese ha espresso ancora una volta la propria vicinanza a Vettel dopo le critiche ricevute dal tedesco nelle ultime settimane: “Credo che lui avrebbe fatto la stessa cosa nei miei confronti. C’è bisogno di rispetto reciproco, stiamo parlando di un quattro volte campione del mondo”.

Sulla possibilità di avere in calendario un incremento di gare negli Stati Uniti, Hamilton ha esternato il proprio punto di vista: “In un paese immenso come questo ci sono poche gare, qui sanno creare gli eventi. L’ovale di Indianapolis sarebbe da provare, vedremo se avremo la possibilità di disputare dei test. Mi piacerebbe fare la Nascar, ma non ho mai desiderato di fare altro oltre la Formula Uno”.

Tra i rivali di domani, Hamilton potrebbe battagliare con Mick Schumacher neo campione della Formula 3 europea: “Sta facendo un grande lavoro”.