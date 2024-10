F1 | Smedley e la scommessa sul duello tra Hamilton e Leclerc: “Lewis starà davanti a Charles”

F1 Hamilton Leclerc – In un’intervista rilasciata al podcast “Formula For Success”, Rob Smedley ha espresso valutazioni chiare sulla line-up che la Ferrari schiererà nel mondiale di Formula 1 del 2025. Smedley ha sottolineato come Lewis Hamilton e Charles Leclerc, nonostante la differenza di età, abbiano il talento necessario per riportare la Rossa ai vertici della classifica. Riguardo alla sfida interna tra i due piloti, l’ingegnere britannico ha dato il suo pronostico a favore di Hamilton, citando sia l’esperienza accumulata nel corso degli anni, sia la sua ferrea determinazione a ottenere buoni risultati in questa nuova avventura con i colori della scuderia italiana.

Smedley e la scommessa sul duello tra Hamilton e Leclerc

“Credo che Lewis sia un vero professionista e sia pienamente consapevole della forza di Charles. Tuttavia, sono convinto che si impegnerà al massimo per batterlo in tutte le 24 gare. Sinceramente, penso che Lewis riuscirà a prevalere. Ci sarà un momento in cui potrebbe non essere più in grado di farlo, ma quel momento non è ancora arrivato. Hamilton è ancora in ottima forma, sia fisicamente che mentalmente, e ha davanti a sé una grande opportunità, che sono certo sfrutterà al meglio.”

