F1 | McLaren, Norris beffato da Piastri ma non demorde: “Siamo lì, non è la fine del mondo”

L'inglese, grande protagonista nella prima parte del weekend di Zandvoort, ha mancato l'appuntamento con la pole

di Piero Ladisa30 Agosto, 2025
Come accaduto in altre circostanze nel corso della stagione, a Lando Norris è mancato quel guizzo decisivo nella battaglia finale. Anche a Zandvoort, dove la Formula 1 è tornata in pista dopo la pausa estiva, l’inglese era il candidato principale a conquistare la pole position e invece Lando è stato beffato di 12 millesimi dal compagno di squadra Oscar Piastri che domani scatterà davanti a tutti nel Gran Premio d’Olanda.

E dunque Norris, che paga nel Mondiale un ritardo di nove millesimi dall’australiano in classifica generale, domani sarà chiamato al pronto riscatto in gara per non perdere ulteriore terreno dall’81.

“Se sono frustrato per il risultato finale? Sì e no – ha dichiarato Norris, intervistato al termine delle qualifiche – Siamo stati vicini per tutto il weekend, poteva andare facilmente a vantaggio di uno o dell’altro. Sono un po’ dispiaciuto di non essere in pole, ma siamo lì e abbiamo fatto dei giri discreti per cui non la fine del mondo”.

Norris, discutendo della possibilità di migliore nell’ultimo tentativo e di strappare la pole, ha detto: “Con un vento come questo dipende anche dalla fortuna. È dura, ho fatto un bel giro nel Q1 e Q2, però con il mio ultimo giro il vento nel rettilineo mi ha fatto perdere un centesimo. Anche Oscar ha guidato bene per tutto il weekend e per tutta la stagione, ci divertiremo domani”.

Sul GP: “Lo scorso anno ho visto come si può partire bene, non direi che l’interno sia molto meglio però ci sono tanti giri. È una gara lunga e vedremo chi alla fine vincerà”.

