Formula 1 | Steiner scettico sulle novità in casa Red Bull: “McLaren resterà comunque la favorita”

F1 Haas Steiner – La Red Bull si prepara a introdurre un importante pacchetto di aggiornamenti per la RB20 in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti, ma, secondo Guenther Steiner, team principal della Haas, il cosiddetto “fondo magico” non sarà sufficiente a colmare il divario con la McLaren. L’ex Team Principal della Haas ha dichiarato che l’unica possibilità di successo per la Red Bull sarà legata a eventuali errori del team di Woking.

Il nuovo pacchetto di aggiornamenti, che si concentra su miglioramenti sia meccanici che aerodinamici, è frutto delle lezioni apprese durante il Gran Premio d’Ungheria, dove la Red Bull ha affrontato problemi di bilanciamento con la RB20. Christian Horner, team principal della Red Bull, ha sottolineato che tutte le squadre presenteranno degli update significativi ad Austin, ma ha assicurato che il suo team sta lavorando duramente per risolvere le criticità che hanno rallentato le loro prestazioni nelle ultime gare.

Steiner e le novità in casa Red Bull

Il margine di vittoria di 21 secondi ottenuto da Lando Norris su Max Verstappen a Singapore ha alimentato i dubbi dell’altoatesino sulla possibilità che la Red Bull possa recuperare terreno sulla McLaren. Il team di Woking ha dimostrato una superiorità schiacciante e, secondo Steiner, la pausa autunnale non ha fornito alla Red Bull nessun vantaggio “miracoloso”, poiché le preparazioni erano già state definite prima della sosta.

Steiner ha espresso scetticismo riguardo al fatto che il nuovo pavimento possa davvero fare la differenza, affermando: “La grande domanda è quanto sarà significativo questo aggiornamento. Questo pavimento magico che arriverà ad Austin, aiuterà davvero la Red Bull a recuperare sulla McLaren?” Inoltre, l’attuale opinionista della tv austriaca ha messo in dubbio la capacità della Red Bull di superare anche la Ferrari, che ha avuto difficoltà nelle qualifiche di Singapore. Tuttavia, crede che la Rossa possa giocare un ruolo più importante nel campionato mondiale, mentre la McLaren continua a impressionare.

McLaren ancora la favorita per Austin

In conclusione, la Red Bull dovrà fare affidamento sugli errori della McLaren più che sui propri miglioramenti per tornare competitiva. Se il nuovo pavimento della RB20 si rivelerà efficace, potrebbero riuscire a sfruttare eventuali passi falsi della McLaren, ma il percorso per recuperare sembra ancora lungo.