F1 | McLaren-Ferrari, per Ricciardo e Norris sarà sfida anche nel GP del Messico

La portata principale del Mondiale 2021 è senza ombra di dubbio la sfida che vede protagonista Mercedes e Red Bull per il titolo costruttori e Max Vestappen e Lewis Hamilton per quello piloti, ma c’è anche quella di contorno tra la McLaren e la Ferrari per il gradino più basso del podio iridato.

Nelle ultime gare, grazie anche all’introduzione della power unit evo montata dapprima sulla SF21 di Charles Leclerc a Sochi e successivamente a Istanbul sulla vettura di Carlos Sainz, la Rossa ha migliorato le proprie prestazioni portandosi a soli 3,5 punti da Woking nella classifica marche.

Una sfida che certamente proseguirà a Città del Messico, dovrà andrà in scena il quintultimo appuntamento stagionale, come hanno sottolineato i due alfieri della McLaren Daniel Ricciardo e Lando Norris.

“Ora in ogni gara avremo la stessa sfida – ha dichiarato Ricciardo, citato da Formula1.com – La Ferrari ha recuperato alcuni punti su di noi ad Austin, ma penso che abbiamo battagliato bene e penso che probabilmente lo vedremo nuovamente qui. Hanno un buon pacchetto, quindi dovremo lavorare in ogni weekend fino alla fine. È bello avere queste battaglie”.

“La Ferrari è forte, bisogna dargliene atto – ha ammesso Norris – Sono andati molto forte in questa seconda metà della stagione, soprattutto in questi ultimi fine settimana. In Messico c’è un buon mix di curve lente, medie e ad alta velocità. Le curve a velocità più bassa, direi, sono più un punto di forza della Ferrari rispetto a noi. Una velocità più elevata è più un punto di forza nostro rispetto a loro. È una situazione che va in entrambe le direzioni. Faremo del nostro meglio per essere al top. È dura, ma è eccitante”.