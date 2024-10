F1 | McLaren, Ferrari e Red Bull impegnate al Mugello per i test sulle mescole 2025 e 2026

F1 Test Mugello Pirelli – Dopo una prima giornata di test rallentata dalla pioggia, le condizioni meteorologiche hanno concesso una tregua al Mugello, permettendo a Pirelli e ai team, ovvero Red Bull, McLaren e Ferrari, di proseguire con il programma di sviluppo degli pneumatici per il 2025 e il 2026.

Martedì, Red Bull ha schierato Liam Lawson per affinare le mescole più dure del 2025, mentre McLaren ha portato Lando Norris a testare i prototipi degli pneumatici previsti per il 2026. Questi ultimi, pur mantenendo il cerchio da 18”, presentano dimensioni leggermente ridotte rispetto alle attuali gomme, sia all’anteriore che al posteriore. Il mercoledì ha visto l’aggiunta della Ferrari, con Charles Leclerc e Carlos Sainz alla guida della SF-24, impegnati anch’essi nello sviluppo delle gomme per la prossima stagione.

Red Bull, McLaren e Ferrari impegnate al Mugello

Per i quattro piloti è stata un’opportunità importante non solo per contribuire allo sviluppo degli pneumatici, ma anche per mantenere il ritmo in vista del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, previsto tra due settimane. Lawson, in particolare, ha potuto accumulare preziosi chilometri con la Red Bull, preparandosi di fatto al debutto con la Racing Bulls (il neozelandese prenderà il posto di Daniel Ricciardo).

Pirelli ha lavorato su due fronti distinti: Red Bull e Ferrari si sono concentrate sulle mescole più dure del 2025, mentre McLaren ha continuato a testare i prototipi per il 2026. Il circuito del Mugello, con le sue curve veloci, si è dimostrato ideale per valutare la resistenza delle coperture, soprattutto quelle più sollecitate.

La giornata è iniziata con una pista ancora umida, costringendo i team a utilizzare pneumatici intermedi, ma le condizioni sono migliorate verso le undici, permettendo il passaggio alle gomme slick. Al termine della sessione, sono stati completati complessivamente 390 giri. Il più attivo è stato Norris con 118 passaggi e il miglior tempo di 1’21’’302. Lawson ha chiuso con 116 giri e un crono di 1’23’’219, mentre Sainz e Leclerc si sono divisi la giornata, completando rispettivamente 79 e 77 giri.

Test Pirelli in programma adesso in Messico

Il programma di sviluppo delle gomme 2025 proseguirà durante il weekend del Gran Premio del Messico, dove le squadre avranno 30 minuti aggiuntivi in FP2 per testare le mescole più morbide. Invece, per il lavoro sugli pneumatici 2026, l’appuntamento è fissato per metà novembre a Magny-Cours, con Alpine impegnata nei test.