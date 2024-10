F1 | Ferrari, Sainz sul 2022: “Influenzato dal cambio regolamentare”

Mancano sempre meno gare, sei per la precisione, alla fine del rapporto professionale tra Carlos Sainz e la Ferrari. Lo spagnolo, al quale questo inverno la scuderia del Cavallino ha comunicato il mancato rinnovo di contratto per far spazio al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, nel 2025 ripartirà dalla Williams dove formerà una line up tecnica ed esperta con Alexander Albon.

In Ferrari Sainz, arrivato nel 2021 e scelto dall’allora team principal Mattia Binotto al posto di Sebastian Vettel, si è tolto delle importanti soddisfazioni come quella di cogliere la prima vittoria in carriera (se hanno fatto seguito altre due, almeno per il momento) ottenuta a Silverstone due anni fa. Proprio il 2022 è stato un anno complicato per il 55, coinciso con l’introduzione del regolamento ad effetto suolo. Proprio lo spagnolo ha spiegato le difficoltà di adattamento a quella vettura, la F1-75, non congeniale al suo stile di guida.

“Mi provoca rabbia l’inizio del 2022, il cambiamento delle regole mi ha influenzato molto come pilota – ha detto Sainz, intervistato da AS – Erano vetture molto diverse da quelle che avevamo avuto fino al 2021, che avevamo guidato per molti anni”.

Lo spagnolo, proseguendo con la propria analisi, ha aggiunto: “La Ferrari ha avuto un ottimo inizio di stagione con una macchina veloce, ma molto difficile da guidare e molto strana. Bisognava avere un modo strano di guidarla che non si adattava al mio stile e ho perso delle opportunità di vittoria perché non ero al 100% con la macchina”.