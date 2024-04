F1 | Mick Schumacher: passaggio in Indycar nel 2025?

Il pilota tedesco ha ancora come obiettivo il ritorno a tempo pieno in Formula 1. Attualmente si divide tra il mondiale Endurance con Alpine e il ruolo da pilota di riserva Mercedes. Tuttavia, recentemente è stato annunciato che Tuttavia, è stato appena annunciato che Prema Racing, una delle principali scuderie italiane di Formula 2 e F3, entrerà in Indycar il prossimo anno con due vetture. In F2, Prema attualmente gestisce la coppia formata da Oliver Bearman al fianco di Kimi Antonelli, ma Schumacher ha guidato per la squadra in passato, vincendo sia i titoli di F2 che F3 con la squadra veneta.

“Quando Prema partecipa a un campionato, non è per fare numero”, ha detto il team principal Rene Rosin.

Secondo la fonte francese Auto Hebdo, Prema sta attualmente pianificando di collaborare con un pilota esperto di Indycar per il 2025, che sarà abbinato a un nuovo pilota della categoria che ha scalato le classifiche europee. Schumacher sembrerebbe essere un contendente ideale.

“Non ha mai nascosto la sua ambizione di tornare alle monoposto. Il tedesco potrebbe riunirsi nuovamente al clan Rosin per un possibile ritorno in servizio in Indycar nel 2025”, ha aggiunto la fonte.