F1 | Max Verstappen è il “Driver of the Day” del GP d’Ungheria

Max Verstappen è stato eletto il “Driver of the Day” dell’ultimo Gran Premio d’Ungheria, 13° appuntamento del mondiale 2022 di Formula 1. L’olandese, al termine di una gara “eroica” e caratterizzata da una splendida rimonta dal 10° posto, è riuscito a conquistare l’ennesimo successo della carriera, puntellando ulteriormente la leadership nella classifica mondiale del campionato. Un risultato importante che di fatto permettere all’olandese di affrontare la prossima pausa estiva con una situazione di assoluto vantaggio nel confronto diretto con Charles Leclerc.

Verstappen, ricordiamo, è scattato decimo per un problema al motore durante la Q3 di ieri pomeriggio. Nonostante questo, però, il Campione del Mondo in carica è risalito fino alle posizioni di vertice, salvo poi sferrare con gomme medie l’attacco decisivo alla leadership sul finale. Una prestazione a 360° che conferma l’ottimo stato di forma mostrato da lui e la squadra nell’ultimo periodo. Prossimo appuntamento a fine agosto sul tracciato di Spa-Francorchamps per il Gran Premio del Belgio, 14° prova del mondiale 2022 di Formula 1.

