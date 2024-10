F1 | Marko: “Ricciardo fuori dopo Singapore per motivi commerciali”

A una settimana dal licenziamento di Daniel Ricciardo, ormai fuori dalla Formula 1 emergono sempre nuovi dettagli sull’addio del pilota australiano alla Racing Bulls e di conseguenza alla famiglia Red Bull. A parlare, ancora una volta è Helmut Marko, consulente del team di Milton Keynes. L’austriaco ha voluto spiegare come mai l’ufficialità della separazione tra le parti sia arrivata solo dopo Singapore, anche se il paddock era già al corrente della questione, così come il diretto interessato, in più ha voluto spiegare anche alcune delle motivazioni che hanno portato a questa decisione, ammettendo come la Racing Bulls, prima AlphaTauri, sarebbe dovuta essere solo una tappa intermedia prima che Daniel tornasse in Red Bull, faccenda soltanto sfiorata e mai concretizzata prima della pausa estiva di questa stagione.

“La partenza di Ricciardo è stata annunciata solo dopo il weekend di gara a Singapore per ragioni legate agli accordi commerciali – ha spiegato Marko. Lui stesso è stato informato per tempo e, come ha detto lui, è in pace con la decisione. Daniel ha ricevuto una seconda chance che nessun altro gli avrebbe dato, con la possibilità di un ritorno in Red Bull qualora avesse dimostrato le prestazioni necessarie. Il passaggio in AlphaTauri è sempre stato visto come un passaggio intermedio, tuttavia le prestazioni richieste sono arrivate solo due volte: una con il quarto posto nella Sprint Race di Miami di quest’anno e l’altra l’anno scorso in Messico”.

“Oltre a questi episodi, mancavano sia la velocità che la costanza. Non c’era la prestazione completa che avrebbe giustificato la promozione in Red Bull, e questo era l’obiettivo principale. Se avessimo capito il motivo del calo di performance, avremmo fatto il possibile per risolverlo. Ma quel suo istinto aggressivo in gara non c’era più. Era noto per i sorpassi e le frenate decise all’ultimo istante, ma anche questo lato di lui era svanito.”

