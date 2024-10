F1 | Marko non ha dubbi: “Verstappen tornerà a vincere se gli aggiornamenti funzioneranno”

F1 Marko Verstappen – La McLaren è pronta a restare vigile dopo le recenti dichiarazioni di Helmut Marko, che si è detto ottimista riguardo alle prestazioni del team austriaco nel prossimo Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin.

La Red Bull introdurrà l’ultimo pacchetto di aggiornamenti significativi per la stagione 2024, con l’obiettivo di tornare alla vittoria. Marko ha sottolineato l’ottima forma della McLaren nelle ultime gare, citando Lando Norris, che ha ridotto il distacco da Max Verstappen a 52 punti nel campionato piloti.

Inoltre, la McLaren ha esteso il suo vantaggio sulla Red Bull a 41 punti nel Campionato Costruttori. Tuttavia, il dirigente della Red Bull è fiducioso che, grazie agli aggiornamenti in arrivo, il team potrà ribaltare la situazione.

Marko e l’ottimismo sulle novità in casa Red Bull

“Se i nostri aggiornamenti funzionano, Max tornerà a vincere, e di solito, quando Max ricomincia a vincere, anche Sergio Perez sale di livello,” ha dichiarato Marko, indicando che una ripresa di Verstappen potrebbe riportare la Red Bull in lotta per il titolo. I principali aspetti su cui la Red Bull sta lavorando riguardano l’ampliamento della finestra operativa della vettura e l’incremento della velocità. “Abbiamo bisogno di una finestra di lavoro più ampia per la macchina, che non funzioni solo in un’area molto ristretta. E dobbiamo raggiungere la velocità necessaria,” ha aggiunto Marko, riponendo grande fiducia nei tecnici del team per risolvere questi problemi.

Verstappen e la caccia al titolo mondiale

Anche il team principal Christian Horner ha confermato che molte squadre porteranno aggiornamenti ad Austin. Il manager britannico ha sottolineato gli sforzi del team per comprendere e superare le recenti difficoltà, con la speranza di tornare competitivi già dal Gran Premio degli Stati Uniti: “Tutti stanno lavorando duramente per capire i problemi e risolverli, e se tutto va come previsto, saremo in grado di rimediare alla situazione già a partire da Austin.” Con la McLaren in costante crescita e la Red Bull pronta a sferrare l’ultimo attacco della stagione, il GP degli Stati Uniti promette di essere una sfida intensa tra i due team.