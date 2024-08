F1 | Marko: “Il contributo di Verstappen a Zandvoort sarà fondamentale”

F1 Marko Verstappen – Le difficoltà emerse in casa Red Bull nell’ultimo periodo, e attese anche per il prossimo fine settimana a Zandvoort, costringeranno Max Verstappen a fare gli straordinari al volante della RB20, parola di Helmut Marko.

In un’intervista rilasciata al sito Speedweek.com, l’austriaco ha analizzato la sfida che Red Bull e McLaren metteranno in scena a partire dall’Olanda, sottolineando come i valori attuali siano completamente a favore della scuderia guidata da Andrea Stella.

Una situazione sorprendente, considerando l’ampio dominio mostrato dalla RB20 all’inizio di questo campionato, che richiederà al tre volte campione del mondo di estrarre il massimo potenziale dal pacchetto a sua disposizione. Ricordiamo che Verstappen ha vinto le ultime tre edizioni del Gran Premio d’Olanda, lasciando ben poco margine di manovra agli avversari di fronte al proprio pubblico di casa

Marko spera nella magia di Verstappen a Zandvoort

“È evidente che le qualifiche saranno determinanti a Zandvoort, dato che sorpassare su quel circuito è particolarmente difficile. Max ha buone possibilità di ottenere un’ottima qualifica, considerando le sue recenti prestazioni positive. Siamo stati i più veloci in Austria e anche a Spa, e in Ungheria ci siamo avvicinati alla pole per pochi centesimi”.