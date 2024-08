F1 | Williams, Vowles e la cura Sainz: “Spingerà gli sponsor a darci fiducia”

F1 Williams Sainz – L’arrivo di Carlos Sainz in Williams spingerà gli sponsor a dare fiducia alla squadra, parola di James Vowles. In una lunga intervista rilasciata a MotorsportWeek.com, il Team Principal della compagine inglese ha sottolineato, ancora una volta, l’importanza di accogliere un profilo di così alto spessore e talento non solo sul piano tecnico, ma anche su quello del marketing.

Un’attenzione che certamente porterà il sodalizio britannico ad attrarre nuovi sponsor, non solo per la stagione 2025, ma anche per il triennio di cambiamenti che inizierà nel 2026. Sainz, ricordiamo, saluterà la Ferrari al termine di questo campionato e il prossimo anno gareggerà al fianco di Alexander Albon, offrendo un valido contributo alla risalita della squadra verso le zone alte della classifica.

Vowles, Sainz e gli sponsor per la Williams

“Posso dire che abbiamo lavorato con alcuni sponsor già da sei mesi, e l’arrivo di Sainz potrebbe essere stato quel fattore aggiuntivo che li ha convinti a concludere l’accordo. Tuttavia, non si tratta semplicemente di prendere una decisione improvvisa, ma piuttosto di scegliere in base a vari criteri. Ciò che abbiamo comunicato agli sponsor è un messaggio chiaro e preciso. Loro sono a conoscenza di dettagli che non sono pubblici, per ovvie ragioni, e fanno parte del nostro percorso. Alcuni di questi sponsor si sono uniti a noi prima dell’arrivo di Carlos, ma ora possono vedere come, condividendo queste informazioni con altri, anche loro decidano di partecipare al nostro viaggio.

Per me, questo è un grande vantaggio. Se ti chiedi perché Carlos ha deciso di unirsi a noi, è perché lui conosce più di quanto tu sappia, ha una visione più chiara e crede nel progetto. Questo è l’aspetto principale. Ho sempre mantenuto coerenza in questo messaggio, e lo stesso vale per gli sponsor. Non cambia tutto da un giorno all’altro, ma credo fermamente che porterà a un maggiore successo in futuro. È un processo guidato dalle prestazioni.”