Formula 1 | Antonelli-Mercedes, è fatta: l’annuncio a Monza

Formula 1 Antonelli Mercedes – Dopo le chiacchiere degli ultimi due mesi, Andrea Kimi Antonelli sarebbe ad un passo dal diventare un pilota ufficiale della Mercedes per la stagione 2025 di Formula 1.

Secondo quanto riportato dal sito PlanetF1, il talento emiliano (classe 2006) avrebbe nei giorni scorsi firmato il proprio contratto con la squadra diretta da Toto Wolff, diventando a tutti gli effetti il successore di Lewis Hamilton. Un pesante fardello, considerando anche la giovane età e l’ancora scarsa esperienza in monoposto (per Kimi sarà il quarto anno in monoposto dopo la Formula Regional e la Formula 2), ma che intende affrontare con lucidità, pazienza e con l’innato talento che sta mostrando in questa annata con la Prema.

Fatta per Antonelli in Mercedes, in dubbio Racing Bulls e Sauber

Antonelli, finito nella lista dei piloti per il post-Hamilton fin dall’annuncio dell’addio del britannico, ha vissuto vari momenti di alti e bassi, finendo spesso in lotta con Carlos Sainz. La ferrea volontà di Wolff di scommettere su di lui, però, gli ha permesso di vincere la sfida con il più accreditato rivale spagnolo, regalandogli un’opportunità importante che ovviamente non dovrà lasciarsi sfuggire. L’annuncio, secondo il sito inglese, dovrebbe arrivare nel giovedì di Monza e consentirà alla squadra anglo-tedesca di focalizzarsi esclusivamente sulla vettura 2025, la quale potrebbe beneficiare dell’enorme crescita che sta mostrando la W15 in questa seconda parte di stagione.

Antonelli condividerà il box con George Russell, formando una line-up giovane, talentuosa e capace di combinare tante qualità che siamo certi aiuteranno la Mercedes nella sfida con Red Bull, McLaren e Ferrari per la conquista dei mondiali Piloti e Costruttori. Chiusa la parentesi Antonelli-Mercedes, resta da capire che tipo di scelte porteranno avanti Sauber e Racing Bulls: la prima potrebbe puntare sull’esperienza di Valtteri Bottas o sulla freschezza di Gabriel Bortoleto, campione F3 2023 e protagonista di una buona stagione in F2, mentre la seconda potrebbe attuare il tanto chiacchierato switch tra Daniel Ricciardo e Liam Lawson. Ne sapremo certamente di più nelle prossime settimane.