F1 | Leclerc, Ferrari puntava al Mondiale

Il Gran Premio del Belgio, disputato ieri sul tracciato di Spa, ha rappresentato il “rompete le righe” della Formula 1 che ora è proiettata alla pausa estiva per le prossime quattro settimane. Una prima parte di stagione che non ha certamente sorriso alla Ferrari, dove la squadra di Maranello ha dovuto fare i conti con una vettura nella maggior parte dei casi lenta e carente nel mandare in temperatura le gomme. Criticità che chiaramente si sono riversate sui risultati in pista, dove il Cavallino ha colto solamente tre podi tutti firmati da Charles Leclerc.

Lo stesso monegasco, discutendo su quanto mostrato dalla SF-23, ha sinceramente ammesso che l’obiettivo principale della Rossa era quello di migliorare i risultati del 2022 e dunque puntare al Mondiale. Un intento che però ha dovuto fare i conti con la dura realtà, che ha visto la Red Bull e Max Verstappen dominare letteralmente la scena lasciando solamente le briciole alla concorrenza.

“Non è andata bene. Prima della gara inaugurale l’obiettivo era quello di fare un passo in avanti rispetto allo scorso anno, ovvero vincere il Mondiale – ha dichiarato Leclerc, intervistato dai media presenti a Spa – Se guardiamo alla prima metà dell’anno, siamo molto lontani da dove ci aspettavamo di essere prima della stagione. Non appena l’abbiamo capito, abbiamo resettato e c’è stata una reazione incredibile da parte del team. Hanno portato aggiornamenti, a volte anche un mese e mezzo prima, e questo ha richiesto molto impegno da parte di tutti a Maranello. E questo, lo abbiamo visto, ci ha aiutato ad avere grandi risultati”.

