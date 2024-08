F1 | John Elkann: “Hamilton non farà il pensionato in Ferrari”

Lewis Hamilton non arriverà in Ferrari per svernare e godersi in totale relax gli ultimi anni di carriera, ma l’obiettivo del sette volte campione del mondo sarà quello di riportare al vertice la squadra di Maranello dando così la caccia all’ottavo titolo. A riferirlo è stato il presidente della Ferrari John Elkann, con il numero uno del Cavallino che ha discusso dell’operazione che ha portato l’attuale alfiere in forza alla Mercedes a decidere di intraprendere all’età di 40 anni questa intrigante sfida in rosso.

Davanti ad Hamilton, prima del passaggio in Ferrari, c’è una stagione da concludere in Mercedes dove dopo le difficoltà iniziali la squadra della Stella è riuscita ad invertire la rotta ritrovando competitività. I miglioramenti della vettura hanno consentito sia allo stesso Hamilton che a George Russell di ottenere tre vittorie complessive tra Red Bull Ring, Silverstone e Spa.

“Certe cose accadono molto rapidamente – ha dichiarato Elkann, intervistato dal Corriere dello Sport – Questo è stato il momento in cui lui e la Ferrari si sono trovati. Lui vuole vincere l’ottavo titolo, la Ferrari vuole vincere e con Lewis è più forte. Non viene alla Ferrari per godersi la pensione ed è importante avere intorno persone motivate, che vogliono vincere”.