F1 | Vowles: “Williams concentrata sulle vetture 2024 e 2025 per un futuro competitivo”

F1 Williams Vowles – La Williams di James Vowles ha fissato due obiettivi principali per il 2024. Intervistato dalla stampa britannica dopo l’ultimo Gran Premio del Belgio, il 13° appuntamento del mondiale di Formula 1, il Team Principal della scuderia inglese ha parlato approfonditamente del lavoro che i tecnici stanno svolgendo in fabbrica negli ultimi mesi, soprattutto in vista di un periodo che si preannuncia ricco di novità.

Proprio in tal senso ha spiegato che l’attenzione è rivolta non solo allo sviluppo della vettura per il 2024, ma anche a quella del 2025, che sarà guidata da un pilota di assoluta caratura come Carlos Sainz. Questo approccio mira ad anticipare i tempi in vista del 2026, poiché la monoposto di quel campionato, conforme ai nuovi regolamenti tecnici, dovrà entrare il prima possibile in galleria del vento per tutti gli studi necessari. Lavorare in anticipo sulla 2025 significa ottenere un vantaggio nello sviluppo della monoposto che debutterà in pista tra due anni.

Vowles e la chiave per il resto del 2024

“Durante la pausa estiva abbiamo in programma degli aggiornamenti, sperando di implementarli a Zandvoort e successivamente a Baku o nella gara successiva, ovvero Singapore. Vogliamo tornare a competere per i punti attraverso vari miglioramenti: aggiornamenti aerodinamici, un miglioramento delle sospensioni e una riduzione del peso della vettura. Questi tre ambiti principali rappresentano passi significativi nel mondo della Formula 1, ma sono reticente a fare previsioni perché abbiamo visto che RB e Mercedes hanno introdotto aggiornamenti per poi rimuoverli. Solitamente, i team sono sicuri dei loro sviluppi”.

Williams, idee chiare per il 2025

Non manca, inoltre, un’attenta valutazione sul futuro, soprattutto in vista dell’arrivo in squadra di Carlos Sainz. “Stiamo anche investendo sul 2025, quindi il nostro modello nella galleria del vento è già quello del prossimo anno. Lo facciamo non perché crediamo particolarmente nel 2025, ma perché vogliamo che la vettura del 2026 entri in galleria il prima possibile, garantendo comunque una stagione 2025 competitiva. Eravamo abituati a lavorare con un anno di anticipo o sull’anno in corso. Come potete immaginare, un cambiamento del genere richiede tempo per adattarsi. Non c’è nulla di straordinario in ciò che ho detto; Mercedes e Red Bull lo fanno già, ma per la Williams è un grande cambiamento”.