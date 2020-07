F1 | Hamilton: “Partenza ideale per noi, felice di essere qui”

Lewis Hamilton ha concluso la qualifica del Gran Premio d’Austria, primo appuntamento della stagione, con il secondo tempo, distaccato di soli 12 millesimi dal poleman di giornata, Valtteri Bottas. L’inglese, ha lodato il continuo impegno della squadra nel cercare sempre il limite:

“Un ottimo lavoro di Valtteri una partenza ideale per noi della stagione, sono felice di essere qui. Anno dopo anno stiamo dimostrando di essere il miglior team ed è dovuto alla mente aperta che abbiamo sempre in squadra. I ragazzi lavorano duro ma non sono mai troppo cocciuti a non ammettere che hanno sbagliato, continuiamo a spingerci al limite, non c’è politica all’interno del nostro team. Siamo tutti uniti e spingiamo insieme nella stessa direzione e credo sia per questo che ogni anno torniamo e siamo sempre i migliori. Non siamo sempre fissati sulle stesse idee”.

Il sei volte campione del mondo ha ammesso di non essersi distratto per l’uscita di pista di Bottas:

“Sono arrivato alla curva 4 c’era tanta polvere, non sapevo dov’era la macchina ma poi ho visto che Valtteri è rientrato in pista e per fortuna ha mantenuto la sua posizione”.