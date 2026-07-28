F1 | Hamilton critica la gestione delle penalità FIA

Lewis Hamilton è tornato a puntare il dito contro la gestione delle penalità da parte della FIA, rivelando che l’argomento è stato affrontato durante il briefing dei piloti nel corso del weekend del Gran Premio d’Ungheria. Il britannico, reduce da una serie di sanzioni che hanno condizionato le ultime gare, ha spiegato di aver espresso le proprie perplessità direttamente ai commissari, ottenendo anche un primo riscontro positivo su uno degli episodi più discussi.

Il pilota della Ferrari ha infatti ricordato la penalità di cinque secondi rimediata per la falsa partenza a Silverstone, sottolineando come la questione sia stata analizzata insieme alla FIA nel corso della riunione con i piloti.

Hamilton: “La FIA ha riconosciuto il problema”

“Delle ultime due gare, quella di Silverstone è stata colpa mia in partenza. Inoltre, abbiamo parlato del fatto che manca coerenza nell’applicazione di queste situazioni. In passato ci sono stati piloti che si sono mossi senza essere penalizzati e abbiamo spiegato che, finché la vettura non si muove quando i semafori sono ancora accesi, non dovrebbe esserci una sanzione. Io non ero completamente uscito dalla mia piazzola e loro hanno concordato con questa interpretazione. Ora stanno valutando la questione”.

Secondo il sette volte campione del mondo, le recenti decisioni dei commissari gli sono costate un bottino importante in classifica. Nell’arco degli ultimi tre weekend di gara Hamilton ha infatti accumulato quattro penalità: oltre alla falsa partenza di Silverstone, sono arrivati i cinque secondi per il contatto con George Russell a Spa, le tre posizioni di penalità in griglia per aver ostacolato Oscar Piastri nelle qualifiche dell’Hungaroring e l’ultima sanzione per aver superato il limite di velocità in pit lane di appena 0,1 km/h durante il GP d’Ungheria.

“L’episodio con Russell? Anche lui ha parlato di incidente di gara”

Hamilton ha inoltre ricordato come anche George Russell abbia definito il loro contatto a Spa un semplice episodio di gara: “Perfino il pilota con cui sono entrato in contatto ha detto che si è trattato di un incidente di gara”.

Diverso invece il giudizio sull’impeding ai danni di Oscar Piastri durante il Q3 in Ungheria. In quel caso il ferrarista ha accettato senza polemiche la decisione dei commissari.

“È stato semplicemente un episodio sfortunato. Mi assumo la responsabilità, avrei dovuto controllare gli specchietti. Pensavo però che tutti fossero già al termine del loro primo giro e le informazioni che mi sono arrivate dal muretto sono giunte quando Oscar era già dietro di me. È stato un errore di comunicazione”.

Nonostante il quinto posto ottenuto all’Hungaroring gli permetta di conservare la seconda posizione nel Mondiale Piloti prima della pausa estiva, Hamilton ha visto aumentare a 50 punti il distacco dal leader Kimi Antonelli, autore del terzo posto in Ungheria.