F1 GP Cina | Hamilton-Adami, intesa ancora da perfezionare: nuovo scambio confuso via radio a Shanghai [VIDEO]

Lewis Hamilton-Riccardo Adami, nuovo "intoppo" via radio nelle libere del GP di Cina

di Roberto Valenti21 Marzo, 2025
F1 Hamilton Adami – Prosegue il periodo di adattamento tra Lewis Hamilton e Riccardo Adami. Dopo le difficoltà emerse a Melbourne, anche nelle prove libere del Gran Premio della Cina si è verificato un altro team radio poco chiaro tra il pilota inglese e il suo nuovo ingegnere di pista.

Durante una comunicazione via radio, il sette volte campione del mondo ha segnalato di non aver compreso il messaggio ricevuto, composto da due istruzioni distinte. Un dettaglio che conferma come il processo di affiatamento tra i due sia ancora in corso, in un contesto che richiede precisione e rapidità costante.

Il passaggio da un referente storico a una nuova figura al muretto richiede tempo, soprattutto per chi come Hamilton è abituato a una gestione molto strutturata delle informazioni in gara. Il weekend del Mondiale prosegue a Shanghai, con la copertura completa su Sky Sport F1 e in streaming su NOW.


