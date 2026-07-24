F1 | GP Ungheria: Leclerc è il più veloce ma la SF-26 lancia un allarme

All’Hungaroring si è concluso il primo turno di Prove Libere del Gran Premio dell’Ungheria che se da una parte ha visto una Ferrari competitiva, dall’altro c’è stato un allarme dato dallo stop della SF-26 di Charles Leclerc che ha chiuso la sessione al comando, registrando il miglior tempo in 1:19.075. I meccanici Ferrari sono già al lavoro per permettere al monegasco di affrontare le seconde libere, in tutta tranquillità.

Seconda posizione per la Red Bull di Max Verstappen, distaccato di quasi mezzo secondo, a precedere l’altra Ferrari di Lewis Hamilton.

Quarta posizione per Isack Hadjar con l’altra Red Bull, davanti alla Mercedes di George Russell e all’Audi di Gabriel Bortoleto. Il pilota junior della Mercedes, Frederik Vesti (che ha preso il sedile di Kimi Antonelli, ndr), ha ottenuto il settimo tempo davanti all’Audi di Nico Hulkenberg. A chiudere la Top 10 dei tempi, troviamo le Racing Bulls di Arvid Lindblad e Liam Lawson.

Debutto da dimenticare per gli aggiornamenti Aston Martin: cedimento strutturale sulla monoposto di Lance Stroll che ha causato la rottura della sospensione posteriore sinistra.