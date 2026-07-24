DIRETTA F1 | GP Ungheria 2026: Live Prove Libere 2
Aggiornamenti in tempo reale dall'Hungaroring
Diretta F1 – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con l’Hungaroring dove, a partire dalle 17:00 si disputerà il secondo turno di Prove Libere del Gran Premio d’Ungheria, ultima tappa prima della pausa estiva. Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della sessione!
GP Ungheria 2026: Diretta FP2 dalle 17:00
17:23 Gomma rossa per Norris e Verstappen per la simulazione qualifica
17:22 Antonelli è salito in quinta posizione a 1 secondo
17:17 TOP 10: Hamilton M, Leclerc M, Verstappen M, Russell M, Piastri M, Norris M, Antonelli M, Hulkenberg H, Lawson H e Lindblad H
17:07 Terzo Norris davanti a Russell, Antonelli è decimo
17:06 Stroll non prenderà parte alla sessione, i meccanici non hanno fatto in tempo a sistemare la rottura nelle FP1
17:04 Hamilton primo in 1:19.648 davanti a Leclerc, entrambi con gomma gialla
17:00 SEMAFORO VERDE! Partono le FP2
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