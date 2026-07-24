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DIRETTA F1 | GP Ungheria 2026: Live Prove Libere 2

Aggiornamenti in tempo reale dall'Hungaroring

di Jessica Cortellazzi24 Luglio, 2026
DIRETTA F1 | GP Ungheria 2026: Live Prove Libere 2

Diretta F1 – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con l’Hungaroring dove, a partire dalle 17:00 si disputerà il secondo turno di Prove Libere del Gran Premio d’Ungheria, ultima tappa prima della pausa estiva. Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della sessione!

GP Ungheria 2026: Diretta FP2 dalle 17:00

17:23 Gomma rossa per Norris e Verstappen per la simulazione qualifica

17:22 Antonelli è salito in quinta posizione a 1 secondo

17:17 TOP 10: Hamilton M, Leclerc M, Verstappen M, Russell M, Piastri M, Norris M, Antonelli M, Hulkenberg H, Lawson H e Lindblad H

17:07 Terzo Norris davanti a Russell, Antonelli è decimo

17:06 Stroll non prenderà parte alla sessione, i meccanici non hanno fatto in tempo a sistemare la rottura nelle FP1

17:04 Hamilton primo in 1:19.648 davanti a Leclerc, entrambi con gomma gialla

17:00 SEMAFORO VERDE! Partono le FP2

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Gran Premio d'Ungheria

Venerdi 24 luglio

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)13:30 - 14:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)17:30 - 18:30

Sabato 25 luglio

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)12:30 - 13:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)16:00 -17:00

Domenica 26 luglio

Gara (Sky Sport F1 HD)15:00
4.381 Km | 70 giri

Foto F1

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