Formula 1Diretta F1

DIRETTA F1 | GP Ungheria 2026: Live Prove Libere 1

Aggiornamenti in tempo reale dall'Hungaroring

di Jessica Cortellazzi24 Luglio, 2026
DIRETTA F1 | GP Ungheria 2026: Live Prove Libere 1

Diretta F1 – Amici di Motorionline, buon pomeriggio e benvenuti al commento del primo turno di Prove Libere del Gran Premio d’Ungheria, ultima tappa prima della pausa estiva. Seguiteci su questa pagina, a partire dalle 13:30 per non perdervi i momenti più importanti della sessione!

Nella foto in copertina, scattata dal nostro inviato a Budapest, Peppe Marino, trovate la nuova Aston Martin che qui all’Hungaroring ha portato i tanto attesi aggiornamenti, ben 16.

GP Ungheria 2026: Diretta FP1 dalle 13:30

14:13 SEMAFORO VERDE! Si torna in pista

14:07 BANDIERA ROSSA! Stroll fermo in pista, rottura della sospensione posteriore sinistra

14:05 Leclerc primo con 1:19.075 con soft. Mezzo secondo su Verstappen e un secondo su Russell

14:00 Verstappen primo in 1:20.559 con soft, secondo Russell a mezzo secondo e a parità di gomma

13:57 Russell e Norris in simulazione qualifica con gomma rossa

13:49 Leclerc abbassa il crono in 1:20.287

13:46 Hamilton in seconda posizione a quasi quattro decimi da Leclerc

13:45 Ricordiamo che in questa sessione non è presente Antonelli che ha lasciato il sedile a Viesti

13:43 Hamilton sale in terza posizione con media, primo Leclerc

13:41 TOP 10: Verstappen M, Leclerc M, Russell M, Fornaroli M, Norris M, Lindblad M, Hamilton M, Gasly M, Alonso H e Lawson M

13:40 Verstappen primo in 1:20.788 con media

13:37 Russell al comando con 1:22.056 e poi Leclerc si mette davanti in 1:20.884, entrambi con media

13:34 In questa sessione ci sono diversi piloti junior:

Leonardo Fornaroli – McLaren
Fred Vesti – Mercedes
Paul Aron – Alpine
Ryo Hirakawa – Haas
Colton Herta – Cadillac

13:30 SEMAFORO VERDE! Partono le FP1

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Diretta F1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti potrebbe interessare

Ultime news F1

Altre notizie in primo piano

Gran Premio d'Ungheria

Venerdi 24 luglio

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)13:30 - 14:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)17:30 - 18:30

Sabato 25 luglio

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)12:30 - 13:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)16:00 -17:00

Domenica 26 luglio

Gara (Sky Sport F1 HD)15:00
4.381 Km | 70 giri

Foto F1

https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP UNGHERIA/mini/8567025 HiReshttps://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP UNGHERIA/mini/8567268 HiReshttps://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP UNGHERIA/mini/8567070 HiReshttps://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP UNGHERIA/mini/8566818 HiReshttps://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP UNGHERIA/mini/8567412 HiReshttps://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP UNGHERIA/mini/8567241 HiReshttps://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP UNGHERIA/mini/8567214 HiReshttps://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP UNGHERIA/mini/8567538 HiReshttps://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP UNGHERIA/mini/8566755 HiRes