DIRETTA F1 | GP Ungheria 2026: Live Prove Libere 1
Aggiornamenti in tempo reale dall'Hungaroring
Diretta F1 – Amici di Motorionline, buon pomeriggio e benvenuti al commento del primo turno di Prove Libere del Gran Premio d’Ungheria, ultima tappa prima della pausa estiva. Seguiteci su questa pagina, a partire dalle 13:30 per non perdervi i momenti più importanti della sessione!
Nella foto in copertina, scattata dal nostro inviato a Budapest, Peppe Marino, trovate la nuova Aston Martin che qui all’Hungaroring ha portato i tanto attesi aggiornamenti, ben 16.
GP Ungheria 2026: Diretta FP1 dalle 13:30
14:13 SEMAFORO VERDE! Si torna in pista
14:07 BANDIERA ROSSA! Stroll fermo in pista, rottura della sospensione posteriore sinistra
14:05 Leclerc primo con 1:19.075 con soft. Mezzo secondo su Verstappen e un secondo su Russell
14:00 Verstappen primo in 1:20.559 con soft, secondo Russell a mezzo secondo e a parità di gomma
13:57 Russell e Norris in simulazione qualifica con gomma rossa
13:49 Leclerc abbassa il crono in 1:20.287
13:46 Hamilton in seconda posizione a quasi quattro decimi da Leclerc
13:45 Ricordiamo che in questa sessione non è presente Antonelli che ha lasciato il sedile a Viesti
13:43 Hamilton sale in terza posizione con media, primo Leclerc
13:41 TOP 10: Verstappen M, Leclerc M, Russell M, Fornaroli M, Norris M, Lindblad M, Hamilton M, Gasly M, Alonso H e Lawson M
13:40 Verstappen primo in 1:20.788 con media
13:37 Russell al comando con 1:22.056 e poi Leclerc si mette davanti in 1:20.884, entrambi con media
13:34 In questa sessione ci sono diversi piloti junior:
Leonardo Fornaroli – McLaren
Fred Vesti – Mercedes
Paul Aron – Alpine
Ryo Hirakawa – Haas
Colton Herta – Cadillac
13:30 SEMAFORO VERDE! Partono le FP1
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