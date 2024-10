F1 | GP Stati Uniti, prove libere: Sainz al comando con una Ferrari convincente [RISULTATI]

F1 GP Stati Uniti – Le prime prove libere al Circuit of the Americas, sede del prossimo Gran Premio degli Stati Uniti, hanno evidenziato una Ferrari competitiva con entrambi i piloti. Al termine dei primi 60 minuti di lavoro in Texas, Carlos Sainz è riuscito a issarsi in cima alla classifica con un tempo di 1’33″602, appena 21 millesimi più rapido del compagno di squadra Charles Leclerc. Una prestazione notevole, soprattutto per il monegasco, che ha ottenuto il suo miglior crono al terzo tentativo con lo stesso treno di gomme soft. La Rossa si candida quindi a un ruolo da protagonista già a partire dalla qualifica Sprint, che scatterà fra tre ore.

Ferrari subito in forma in Texas

Terzo tempo per Max Verstappen, seguito da Lando Norris, Oscar Piastri, Lewis Hamilton e George Russell. Come di consueto nei format Sprint, le McLaren si sono concentrate sul passo gara, completando diverse tornate con mescole medie e soft, dati preziosi per i tecnici in vista del miglior compromesso tra la mini gara di domani e quella principale di domenica. La mattinata è stata invece più complicata per le Mercedes: Hamilton e Russell, in pista con diverse novità, hanno sofferto una W15 troppo nervosa e a tratti soggetta al bouncing. Un aspetto su cui i tecnici dovranno lavorare in vista del prosieguo del weekend.

Alle 23.30 le qualifiche della Sprint

A completare la top ten troviamo Kevin Magnussen, Fernando Alonso e Yuki Tsunoda. 13° il “nuovo” debuttante Liam Lawson, protagonista di una sessione accorta, focalizzata sulla comprensione della vettura. Appuntamento alle 23:30 per la qualifica Sprint, che determinerà la griglia di partenza della corsa breve, in programma domani sera alle 20:00.

FP1 CLASSIFICATION@ScuderiaFerrari lead the way in our only practice session of the weekend 👏 Next up 👉 #F1Sprint qualifying #F1 #USGP pic.twitter.com/cBe2qvnQQx — Formula 1 (@F1) October 18, 2024