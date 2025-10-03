F1 GP Singapore | Red Bull, Verstappen: “Difficile dire se potremo lottare davanti”

Singapore – Si è parlato tanto di Max Verstappen alla vigilia del weekend di Marina Bay: il vincitore delle ultime due gare, infatti, non ha mai vinto sul circuito cittadino.

Gli avversari non hanno dubbi: per i papaya Verstappen non è una minaccia ed è lontano dall’obiettivo mondiale. La pista, per ora, lo vede davanti ai due papaya nelle FP1, mentre nella seconda sessione di libere l’olandese cede il passo a Piastri. Quel che è certo, però, è che con l’addio di Christian Horner qualcosa è cambiato nel garage Red Bull si torna a respirare aria competitiva. E mentre tutti continuano a ripetere che Singapore è l’unico tassello mancante nel palmares del campione del mondo, Verstappen farà parlare la pista, e chissà che questo weekend non possa davvero riaprire il mondiale.

Verstappen: “Difficile dire se saremo abbastanza bravi da lottare davanti”

“Credo che le FP1 siano iniziate abbastanza bene e stavamo prendendo velocità. La macchina non era male ed è stato un po’ come negli ultimi due fine settimana, senza grossi problemi. Poi nelle FP2, ci sono state alcune cose che abbiamo provato che hanno funzionato, quindi cercheremo di ottimizzare un po’ questo aspetto. Nel complesso, sono abbastanza soddisfatto ma abbiamo bisogno di un po’ più di passo per essere in buona forma domani. Ci sono piccoli dettagli su cui lavorare, tra cui il grip delle gomme e assicurarci di mantenerle in vita durante il giro per evitare che si surriscaldino. Vogliamo portarle in una buona finestra per poter spingere di più. È positivo aver iniziato bene; ci sono ancora alcune cose che vogliamo fare meglio, ma non dobbiamo cambiare troppo l’assetto, il che è un bene. Vedremo domani se saremo abbastanza bravi da lottare davanti, è sempre difficile dirlo, sopratutto rispetto alle performance de inostri avversari, ma dovremo vederlo in qualifica”.