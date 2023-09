F1 | GP Singapore, prove libere 1: le Ferrari aprono il week-end al comando

F1 GP Singapore risultati prove libere 1 – Uno/due della Ferrari nella prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Singapore, 16° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Fin dal primo run di questa mattina, Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno mostrato un ottimo feeling al volante della SF-23, mostrandosi subito competitivi non solo sul giro secco, ma anche nella breve simulazione gara condotta al termine della sessione.

Un inizio incoraggiante, atteso dopo i buoni riscontri di Monza, che però la Rossa dovrà confermare anche questo pomeriggio. Per quanto riguarda la classifica, Leclerc ha chiuso al comando con un tempo di 1’33″350, 78 millesimi più rapido del compagno di scuderia Sainz. Da notare, però, che il monegasco ha trovato una bandiera gialla nel secondo settore durante il suo tentativo, aspetto che non gli ha permesso di ottenere tutti i migliori riscontri (il best lap, sulla carta, poteva essere sul 33’0″).

Terza posizione per un cauto Max Verstappen, lontano un decimo e mezzo dalla vetta di Leclerc, seguito a ruota da Lando Norris (tanto lavoro aerodinamico in casa McLaren sulla MCL60 a causa del nuovo pacchetto evolutivo presentato qui a Singapore), Lewis Hamilton e George Russell, ancora non totalmente confidenti al volante della W14. Sergio Perez ha trovato posto in settima posizione, mentre Fernando Alonso, Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon hanno occupato le ultime posizioni all’interno della top dieci.

Da segnalare un lavoro leggermente differente per l’Alfa Romeo, visto che Valtteri Bottas (14°) e Guanyu Zhou (18°) – freschi di rinnovo per il 204 con il Biscione – hanno ottenuto il proprio best lap con gomme medie. Appuntamento alle 15.00 di questo pomeriggio, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per la seconda sessione di libere a Marina Bay, la prima interamente svolta con l’ausilio delle luci artificiali.