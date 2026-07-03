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DIRETTA F1 | GP Silverstone: Live Qualifiche Sprint

Aggiornamenti in tempo reale da Silverstone

di Jessica Cortellazzi3 Luglio, 2026
DIRETTA F1 | GP Silverstone: Live Qualifiche Sprint

Diretta F1 Silverstone – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Silverstone per la diretta delle Qualifiche Sprint del Gran Premio di Gran Bretagna. A partire dalle 17:30, su questa pagina potrete seguire la sessione che determinerà la griglia di partenza della Sprint Race che si disputerà domani alle 13:00.

La classifica delle FP1 a Silverstone

fp1 silverstone

GP Gran Bretagna: Diretta Qualifiche Sprint dalle 17:30

18:15 BANDIERA A SCACCHI! Pole Sprint di Lewis Hamilton! 1:28.376. Secondo Antonelli davanti a Verstappen. Quarto Leclerc

18:10 SEMAFORO VERDE! Parte il Q3

18:00 BANDIERA A SCACCHI! Piloti esclusi dal Q2: Gasly, Bortoleto, Hulkenberg, Colapinto, Sainz e Albon

17:55 Hamilton passa al comando con 1:28.747, Antonelli in seconda posizione. Terzo Leclerc a 1 decimo

17:53 Verstappen primo in 1:29.242 con media. Anche per questa sessione tutti con gomma gialla

17:49 SEMAFORO VERDE! Parte il Q2

17:42 BANDIERA A SCACCHI! Piloti esclusi dal Q2: Bearman, Ocon, Perez, Bottas, Alonso e Stroll

17:39 Hamilton 1:29.273 con media

17:36 Hamilton primo in 1:29.582 davanti a Leclerc che è distaccato di due decimi. Tutti con gomma media in questa sessione

17:35 Bearman passa davanti in 1:31.416 e poi è Antonelli a dettare il passo con 1:29.818. Russell è secondo

17:34 Perez primo in 1:31.862 con media davanti a Bottas

17:30 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1

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Gran Premio di Silverstone

Venerdi 3 luglio

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)13:30 - 14:30
Qualifiche Sprint (Sky Sport F1 HD)17:30 - 18:14

Sabato 4 luglio

Gara Sprint (Sky Sport F1 HD)13:00 - 14:00
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)17:00 - 18:00

Domenica 5 luglio

Gara (Sky Sport F1 HD)16:00
5.891 Km | 52 giri

Foto F1

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