DIRETTA F1 | GP Silverstone: Live Qualifiche Sprint
Aggiornamenti in tempo reale da Silverstone
Diretta F1 Silverstone – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Silverstone per la diretta delle Qualifiche Sprint del Gran Premio di Gran Bretagna. A partire dalle 17:30, su questa pagina potrete seguire la sessione che determinerà la griglia di partenza della Sprint Race che si disputerà domani alle 13:00.
La classifica delle FP1 a Silverstone
GP Gran Bretagna: Diretta Qualifiche Sprint dalle 17:30
18:15 BANDIERA A SCACCHI! Pole Sprint di Lewis Hamilton! 1:28.376. Secondo Antonelli davanti a Verstappen. Quarto Leclerc
18:10 SEMAFORO VERDE! Parte il Q3
18:00 BANDIERA A SCACCHI! Piloti esclusi dal Q2: Gasly, Bortoleto, Hulkenberg, Colapinto, Sainz e Albon
17:55 Hamilton passa al comando con 1:28.747, Antonelli in seconda posizione. Terzo Leclerc a 1 decimo
17:53 Verstappen primo in 1:29.242 con media. Anche per questa sessione tutti con gomma gialla
17:49 SEMAFORO VERDE! Parte il Q2
17:42 BANDIERA A SCACCHI! Piloti esclusi dal Q2: Bearman, Ocon, Perez, Bottas, Alonso e Stroll
17:39 Hamilton 1:29.273 con media
17:36 Hamilton primo in 1:29.582 davanti a Leclerc che è distaccato di due decimi. Tutti con gomma media in questa sessione
17:35 Bearman passa davanti in 1:31.416 e poi è Antonelli a dettare il passo con 1:29.818. Russell è secondo
17:34 Perez primo in 1:31.862 con media davanti a Bottas
17:30 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1
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