DIRETTA F1 | GP Silverstone: Live Qualifiche Sprint

Diretta F1 Silverstone – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Silverstone per la diretta delle Qualifiche Sprint del Gran Premio di Gran Bretagna. A partire dalle 17:30, su questa pagina potrete seguire la sessione che determinerà la griglia di partenza della Sprint Race che si disputerà domani alle 13:00.

La classifica delle FP1 a Silverstone

GP Gran Bretagna: Diretta Qualifiche Sprint dalle 17:30

18:15 BANDIERA A SCACCHI! Pole Sprint di Lewis Hamilton! 1:28.376. Secondo Antonelli davanti a Verstappen. Quarto Leclerc

18:10 SEMAFORO VERDE! Parte il Q3

18:00 BANDIERA A SCACCHI! Piloti esclusi dal Q2: Gasly, Bortoleto, Hulkenberg, Colapinto, Sainz e Albon

17:55 Hamilton passa al comando con 1:28.747, Antonelli in seconda posizione. Terzo Leclerc a 1 decimo

17:53 Verstappen primo in 1:29.242 con media. Anche per questa sessione tutti con gomma gialla

17:49 SEMAFORO VERDE! Parte il Q2

17:42 BANDIERA A SCACCHI! Piloti esclusi dal Q2: Bearman, Ocon, Perez, Bottas, Alonso e Stroll

17:39 Hamilton 1:29.273 con media

17:36 Hamilton primo in 1:29.582 davanti a Leclerc che è distaccato di due decimi. Tutti con gomma media in questa sessione

17:35 Bearman passa davanti in 1:31.416 e poi è Antonelli a dettare il passo con 1:29.818. Russell è secondo

17:34 Perez primo in 1:31.862 con media davanti a Bottas

17:30 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1