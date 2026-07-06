F1 | GP Silverstone: doppio piazzamento a punti per Alpine: Briatore guarda già agli sviluppi

Weekend concluso con un bilancio positivo per Alpine a Silverstone, dove la scuderia di Enstone è riuscita a portare entrambe le vetture in zona punti nonostante una qualifica complicata. Pierre Gasly, scattato dalla quindicesima posizione, ha chiuso decimo, mentre Franco Colapinto ha completato una brillante rimonta dalla diciannovesima alla nona posizione, consentendo al team di conquistare una preziosa doppia Top 10 davanti al pubblico di casa.

Pierre Gasly: “Abbiamo cercato di limitare i danni”

Il francese ha sottolineato come il risultato rappresenti un buon bottino in relazione alle difficoltà incontrate nel corso del fine settimana, pur senza nascondere un pizzico di rammarico.

“Da un lato dobbiamo essere soddisfatti di aver conquistato punti come squadra, soprattutto considerando la posizione da cui siamo partiti. La cosa più importante è il bottino del team e siamo riusciti a sfruttare i problemi avuti da altri, anche se anche i nostri rivali ne hanno beneficiato. Per questo il risultato finale lascia un po’ di amarezza. Dal mio lato, inoltre, abbiamo avuto diversi problemi durante tutto il weekend che, messi insieme, hanno inciso sul risultato. Sabato abbiamo avuto un problema alla radio che ha portato alla penalità in griglia per impeding, poi oggi abbiamo avuto un guasto al sistema durante il pit stop che ci è costato molto tempo e, di conseguenza, posizioni in pista. Alla fine abbiamo cercato semplicemente di limitare i danni e il punto conquistato è la nostra ricompensa. So che questo è anche il mio 500° punto in Formula 1, un bel traguardo personale, ma ora dobbiamo concentrarci sul migliorare rapidamente la vettura, così da poter conquistare punti con maggiore continuità”

Franco Colapinto: “Un po’ di fortuna ma siamo stati bravi a sfruttare le occasioni”

Tanta soddisfazione anche per l’argentino, protagonista di una delle rimonte più significative della gara.

“Finalmente abbiamo qualcosa per cui sorridere, dopo quello che è stato un weekend difficile per la squadra. Partendo dalla diciannovesima posizione sapevamo che sarebbe stata una gara complicata e che conquistare punti sarebbe stato davvero difficile. Un po’ di fortuna è stata dalla nostra parte, con alcune vetture che sono uscite dalla lotta, ma noi ci siamo fatti trovare pronti e abbiamo saputo approfittarne nel finale della gara. Recuperare dieci posizioni è probabilmente più di quanto ci aspettassimo, quindi sono molto contento. Con Pierre che ha conquistato punti anche lui, è bello ottenere una doppia zona punti nella gara di casa della squadra. Abbiamo fatto un’ottima partenza e siamo stati protagonisti di alcuni bei duelli ruota a ruota nel primo giro. Il nostro primo stint con le medie è stato davvero molto solido e siamo riusciti a superare diverse vetture in pista, dimostrando il passo più competitivo che avevamo oggi. È stato un peccato che la gara non sia ripartita nel finale, perché avrei voluto provare ad attaccare Gabi (Bortoleto,ndr). È stata una buona rimonta, ma nelle ultime due gare le Racing Bulls sono state più forti di noi, quindi dobbiamo continuare a portare prestazioni e sviluppi sulla vettura nelle prossime gare”

Flavio Briatore: “Dobbiamo lottare con le Racing Bulls”

A tracciare il bilancio del weekend è stato infine Flavio Briatore, che ha accolto positivamente il risultato senza perdere di vista gli obiettivi a medio termine.

“Conquistare punti con entrambe le vetture nella gara di casa della squadra è un buon risultato, considerando da dove siamo partiti e il livello di competitività mostrato nel corso del weekend. Sappiamo di dover continuare a migliorare e spingere forte nello sviluppo della vettura, introducendo nuovi aggiornamenti, soprattutto perché dobbiamo essere in grado di competere con maggiore costanza contro le Racing Bulls, che sono apparse molto forti nelle ultime due gare. Sappiamo che in classifica la lotta con loro è molto serrata, ma al momento in pista non siamo abbastanza vicini. Il team sta lavorando duramente a Enstone e tutti dobbiamo remare nella stessa direzione per tornare al livello che avevamo in precedenza e guidare nuovamente la lotta a centro gruppo”