F1 | GP Silverstone: Racing Bulls conferma il momento positivo

Racing Bulls continua il suo ottimo momento di forma e lascia Silverstone con un altro importante bottino di punti grazie al sesto e al settimo posto conquistati dai suoi due piloti. La scuderia di Faenza conferma così i progressi mostrati nelle ultime settimane, alimentati dagli aggiornamenti introdotti in Canada, che stanno consentendo alla squadra di consolidarsi nella lotta per il centro gruppo.

Liam Lawson: “Speriamo di mantenere questo slancio anche per le prossime gare”

Il neozelandese ha sottolineato la competitività della vettura per tutto l’arco del weekend, evidenziando come il buon passo gara e una partenza efficace abbiano permesso al team di massimizzare il risultato.

“È stato un risultato fantastico per la squadra. Abbiamo avuto un’ottima partenza e un passo gara molto competitivo, quindi sono davvero felice di come sia andato tutto. Gli aggiornamenti introdotti in Canada, testati inizialmente a Barcellona soprattutto per migliorare il bilanciamento nelle curve veloci, stanno dando ottimi riscontri e sono orgoglioso del lavoro svolto dal team. Speriamo di mantenere questo slancio positivo anche nelle prossime gare.”

Arvid Lindblad: “Correre davanti ai miei tifosi ha resto questo weekend speciale”

Grande soddisfazione anche per il compagno di squadra, Arvid Lindblad, settimo al traguardo nel suo primo Gran Premio di casa. Il pilota ha raccontato di aver vissuto un weekend speciale davanti al pubblico di casa, nonostante un problema nella gestione dell’energia emerso dopo il duello con Max Verstappen nelle prime fasi della gara.

“Sono davvero felice di aver conquistato punti nel mio Gran Premio di casa. Correre davanti ai miei tifosi ha reso questo weekend ancora più speciale. Dopo una buona partenza ho avuto un problema con il deployment in seguito al duello con Max alla curva 3, che mi ha impedito di mantenere la posizione. È stato un peccato, ma il risultato di squadra è stato ancora una volta molto positivo. Da quando abbiamo introdotto gli aggiornamenti in Canada abbiamo un pacchetto ancora più competitivo e va dato grande merito a tutto il team”.

Laurent Mekies: “Strategia impeccabile”

A fare il punto della situazione è stato il team principal Laurent Mekies, che ha definito quello di Silverstone un altro fine settimana praticamente perfetto per Racing Bulls.

“Congratulazioni ai piloti e a tutta la squadra: è stato un weekend eseguito alla perfezione. La strategia è stata impeccabile, il passo gara eccellente e siamo riusciti a sfruttare al massimo le opportunità offerte dalla corsa. Tutti stanno lavorando a un livello molto alto, dai piloti alla squadra in pista fino alle fabbriche di Milton Keynes e Faenza. È gratificante vedere che il duro lavoro si traduce in risultati concreti. Abbiamo affrontato una serie molto intensa di gare e ora vogliamo continuare su questa strada anche a Spa”