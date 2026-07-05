DIRETTA F1 | GP Silverstone: Live Gara [TEMPI E FOTO]

Diretta F1 Silverstone – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Silverstone dove, a partire dalle 16:00, si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio di Gran Bretagna. Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara!

Gran Premio di Silverstone: la griglia di partenza

GP Gran Bretagna: Diretta Gara dalle 16:00

GIRO 19 – 4 secondi tra Leclerc e Antonelli. Hamilton a 4.5

GIRO 18 – Pit-stop per Verstappen, gomma hard e rientra settimo

GIRO 17 – Arriva il sorpasso di Verstappen su Russell per la quarta posizione

GIRO 15 – Leclerc ha un vantaggio di 4.2 secondi su Antonelli. Verstappen a mezzo secondo da Russell

GIRO 12 – Antonelli a 4 secondi da Leclerc. Verstappen furioso nel team radio: “Avremmo dovuto fare quello che vi proponevo ieri”, parla di una macchina sbilanciata

GIRO 11 – Hamilton non sa ancora dei 5 secondi di penalità. Antonelli a 4 decimi e poco dopo arriva il sorpasso per la seconda posizione

GIRO 10 – Hamilton sconterà la penalità durante il pit-stop.

GIRO 9 – Leclerc ha un vantaggio di 3 secondi su Hamilton. Antonelli a mezzo secondo

GIRO 7 – 5 secondi di penalità a Hamilton

GIRO 6 – Leclerc ha un vantaggio di 1.3 su Hamilton, Antonelli a 1 secondo da Hamilton. Notata falsa partenza per Hamilton

GIRO 5 – Russell nervoso nel team radio per il fatto di avere la macchina troppo lenta

GIRO 3 – Verstappen sorpassa Hadjar e sale quinto. Piastri al box per cambio muso della sua McLaren

GIRO 2 – Antonelli si avvicina a Hamilton. Russell più lento in questo giro. Leclerc ha un vantaggio di otto decimi su Hamilton

GIRO 1 – PARTENZA E VIA! Ottimo start di Leclerc e Hamilton che sorpassano Antonelli! Russell all’attacco di Antonelli. TOP 10: Leclerc, Hamilton, Antonelli, Russell, Hadjar, Verstappen, Norris, Lawson, Lindblad e Piastri. Piastri comunica di avere un danno

16:03 Alonso fermo alla Becketts. Riparte con calma e i piloti sono già posizionati in griglia. Alonso rientra in pit-lane

16:00 Parte il giro di formazione! Sono 52 i giri da completare

15:58 Partono tutti con gomma media nuova