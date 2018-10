F1 | GP Giappone, la Ferrari si presenta con una nuova livrea

Piccola novità visiva per la Ferrari a Suzuka. La Scuderia di Maranello infatti avrà una livrea diversa rispetto agli altri weekend del 2018 per via di un cambio di colorazione in alcuni punti della macchina, precisamente su cofano motore, barge board e alettone posteriore. I nuovi inserti riconducono alla Philip Morris, storico marchio con il quale la Ferrari ha esteso ancora una volta la sua collaborazione prima dell’inizio di questa stagione fino al 2021. Il tutto, stando a quanto riporta Autosport coincide con l’inizio di una nuova attività commerciale di Philip Morris incentrata sull’innovazione, la scienza e la tecnologia. Non si tratta quindi di una novità tecnica per la Ferrari, ma solo di un lieve cambio di livrea.