F1 | GP Belgio: Antonelli primo nelle FP3, incidente per Hamilton

Kimi Antonelli è stato il più veloce al termine del terzo turno di Prove Libere del Gran Premio del Belgio. Il pilota della Mercedes, ha registrato il suo best lap in 1:45.990, precedendo la McLaren di Lando Norris e la Red Bull di Max Verstappen.

Colpo di scena a fine turno con l’incidente di Lewis Hamilton (senza conseguenze per il pilota, ndr). Ha perso grip al posteriore e una volta arrivato sulla ghiaia non ha più controllato la vettura: danni all’ala anteriore e posteriore destra divelta, con dubbi sul cambio. Considerato che le qualifiche si disputeranno alle 16, è una corsa contro il tempo per i meccanici Ferrari.

Quarto tempo per l’altra Mercedes di George Russell davanti a Lewis Hamilton e alla McLaren di Oscar Piastri. Bene le Audi con il settimo e l’ottavo tempo di Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto.

A chiudere la Top 10, troviamo la Red Bull di Isack Hadjar e la Ferrari di Charles Leclerc.

Appuntamento alle 16:00 con le Qualifiche del Gran Premio del Belgio.

Spa-Francorchamps apre il decimo round del Mondiale: tutto sul weekend del GP del Belgio

Archiviato il Gran Premio di Gran Bretagna, la Formula 1 torna subito protagonista con il Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale 2026, in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Il tracciato delle Ardenne, lungo 7,004 km, è uno dei più iconici e impegnativi dell’intero calendario, grazie ai suoi importanti dislivelli, alle velocissime curve come Eau Rouge-Raidillon, Pouhon e Blanchimont e alle condizioni meteorologiche spesso imprevedibili, capaci di rivoluzionare strategie e risultati nel giro di pochi minuti. La gara belga rappresenta inoltre il primo dei due appuntamenti consecutivi prima della pausa estiva e potrebbe fornire indicazioni importanti nella lotta iridata, con Mercedes chiamata a difendere la leadership del campionato dagli attacchi di Ferrari, reduce dall’ottimo weekend di Silverstone culminato con il successo di Charles Leclerc. Anche Red Bull è attesa a una prova di riscatto su un circuito che, almeno sulla carta, dovrebbe adattarsi meglio alle caratteristiche della RB22. Il weekend prenderà il via venerdì 17 luglio con le prime due sessioni di prove libere, in programma rispettivamente alle 13:30 e alle 17:00. Sabato 18 luglio spazio alla terza sessione di libere alle 12:30, seguita dalle qualifiche che scatteranno alle 16:00, mentre il semaforo verde del Gran Premio del Belgio è fissato per domenica 19 luglio alle ore 15:00. L’intero fine settimana sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW, mentre qualifiche e gara saranno disponibili anche in differita su TV8.