DIRETTA F1 | GP Belgio 2026: Live Prove Libere 3
Aggiornamenti in tempo reale dal circuito di Spa
di Jessica Cortellazzi18 Luglio, 2026
Diretta F1 – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Spa per la diretta del terzo turno di Prove Libere del Gran Premio del Belgio. Seguiteci su questa pagina, a partire dalle 12:30, per non perdervi i momenti più importanti della sessione.
GP Gran Bretagna del Belgio: Diretta FP3 dalle 12:30
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