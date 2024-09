F1 | GP Azerbaijan, prove libere 1: Verstappen apre il week-end al comando [RISULTATI]

F1 GP Azerbaijan – Miglior tempo per Max Verstappen nella prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio dell’Azerbaijan, 17° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Nella prima ora di lavoro sul tracciato azero di Baku, considerato sfavorevole sulla carta per le caratteristiche della RB20, l’olandese è riuscito a issarsi al comando della graduatoria generale dei tempi, ottenendo un crono di 1’46″546. Una prestazione di rilievo che ha permesso al tre volte iridato di precedere di tre decimi la Mercedes di Lewis Hamilton, anch’esso apparso competitivo e “pimpante” nella sessione che ha aperto questo fine settimana in Azerbaijan.

Verstappen, autore di diverse simulazioni sul giro secco, ha generalmente promosso il comportamento della vettura, dichiarandosi molto più soddisfatto rispetto a quanto mostrato a Monza. Una condizione importante che l’olandese cercherà di confermare anche nel pomeriggio. Con il terzo tempo, a conferma dell’ottimo stato di forma della Red Bull, si è piazzato Sergio Perez, seguito da Lando Norris, Carlos Sainz e Oscar Piastri, unico pilota autore di una breve simulazione gara. Fernando Alonso e George Russell hanno trovato posto in settima e ottava posizione, mentre Charles Leclerc – nono – ha chiuso anzitempo la sessione a causa di un contatto in curva 15.

Un episodio che non gli ha permesso di completare il programma di lavoro e ha provocato diversi danni all’anteriore della SF-24. Il monegasco dovrebbe comunque regolarmente tornare in pista nel pomeriggio, ma dovrà chiaramente recuperare il tempo perso in mattinata. Infine, a chiudere la top ten, Daniel Ricciardo. Da sottolineare anche la bella prestazione di Oliver Bearman: al debutto con la Haas, l’inglese ha chiuso la mattinata con l’11° crono, davanti al compagno di squadra Nico Hulkenberg. Sessione chiusa in anticipo anche per Franco Colapinto. Appuntamento alle 15:00 per la seconda sessione di attività a Baku. Diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV.

Well, that was an intense session 😅 Two cars in the barriers, and a final flying effort from Max Verstappen to set the fastest time 🟣 Here's the full FP1 classification 👇#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/EdTtCTq077 — Formula 1 (@F1) September 13, 2024

